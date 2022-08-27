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Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Сербии и Косово

Юлия Курганова
В мире
Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Сербии и Косово
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв спецпредставителя Соединенных Штатов Габриэля Эскобара забыть, что самопровозглашенная республика Косово — это Сербия.

— Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в госдепартаменте США. Никогда, — коротко написала дипломат в пятницу, 26 августа, в Telegram-канале.

26 августа Габриэль Эскобар заявил, что термин «Косово — это Сербия» пора забыть и сменить на «Косово и Сербия — это Европа».

Ситуация на Балканах значительно обострилась на фоне заявлений властей Косова, что 1 августа они начнут реализовывать решения о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности. С этого дня в республике должны были действовать исключительно документы Косова даже для сербов.

Это вызвало волнение среди сербского населения непризнанной республики. Так, 1 августа руководство непризнанной республики Косово опубликовало заявление, согласно которому процедура введения запрета на сербские документы откладывается на месяц — до 1 сентября.

Директор Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который вызвал недовольства в крае.

Косово Мария Захарова Сербия Госдеп
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