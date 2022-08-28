Главные новости к утру 28 августа

Российская делегация распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела в четверг, 25 августа, украинскими военными Запорожской АЭС. Отмечается, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы.
Российская спортсменка Дарья Касаткина в субботу, 27 августа, одержала победу над австралийкой Дарьей Сэвилл в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранби. Матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, получившей на турнире первый номер посева.
На 50-м километре МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись четыре машины. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города.
Российским водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября. К чему нужно готовиться автомобилистам и на какие недочеты перестанут смотреть, сообщил доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Сергей Зубриський.
Британский эксперт назвала условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину. Для Великобритании, которая активнее других европейских стран выступает за поставки оружия на Украину, предстоящая зима станет настоящей проверкой на прочность, при этом изменение позиции Лондона способно разрушить и без того хрупкое единство Европы в вопросе поддержки Киева.