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Российская делегация распространила в Совете безопасности ООН свидетельства обстрела в четверг, 25 августа, украинскими военными Запорожской АЭС. Отмечается, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы.

Российская спортсменка Дарья Касаткина в субботу, 27 августа, одержала победу над австралийкой Дарьей Сэвилл в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранби. Матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, получившей на турнире первый номер посева.