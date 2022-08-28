Столичные врачи вылечили от коронавируса 5038 пациентов за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 5038 человек. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в городе выявили 6457 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 32 пациента с коронавирусом скончались, а 390 были госпитализированы в медицинские учреждения, уточнили на портале.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил мнение, что эффективность масочного режима не доказана. Так, введение ограничений не сможет преждевременно повлиять на распространение коронавируса.

Помимо этого, министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах, а также вакцинироваться.

Совсем скоро наступит сезон гриппа и ОРВИ. Инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила об эффективных методах защиты от простудных заболеваний. По ее словам, вакцинация — лучший способ избежать заражения гриппом. Это заболевание еще более заразное, чем коронавирус, отметила специалист.