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В МВД Эстонии сообщили, что россияне могут потерять купленную в стране недвижимость

Александр Афонин
В мире
В МВД Эстонии сообщили, что россияне могут потерять купленную в стране недвижимость
Фото: depositphotos

Около 4,5 тысячи граждан России, которые имеют недвижимость в Эстонии, могут потерять ее на фоне визового запрета. Об этом сообщил вице-канцлер МВД республики Вейко Коммусаар в понедельник, 29 августа.

По его словам, угроза потери имущества может коснуться тех россиян, у которых имеются долги внутри страны. Банки Эстонии приостановили получение средств из России, что привело к трудностям с оплатой коммунальных счетов.

— Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги, — сказал вице-канцлер.

Кроме того, играет роль и визовый запрет. По данным ведомства, на данный момент россиянам принадлежит чуть более 41 тысячи объектов недвижимости. Около 12 процентов их владельцев, что примерно равно 4,5 тысячи человек, нуждаются в визе для посещения Эстонии. Без получения документа они не смогут получить доступ к недвижимости, передает РИА Новости.

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что решение о полном запрете выдачи виз для российских граждан не сможет получить полной поддержки ЕС. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова, какие могут быть введены критерии для выдачи виз в европейские страны.

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