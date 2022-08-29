Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной в Донецке продали полгода назад

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Квартиру в столице Донецкой народной республики, где ранее жил отец подозреваемого в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко, продали около шести месяцев назад. Об этом сообщила одна из соседок мужчины.

— Богдан жил здесь подростком. А квартира продана около полугода назад, — рассказала женщина.

Она отметила, что мать Цыганенко продала недвижимость после начала российской специальной военной операции. В настоящее время в квартире проживают другие люди.

По словам соседки, отец Цыганенко умер около трех лет назад. После этого мать Богдана переехала в дом к сыну, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.

По данным ФСБ, убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Вовк, как сообщается, заложила бомбу под джип погибшей.