Главные новости к утру 31 августа

Фото: Pexels

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался, ему был 91 год. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Пять транспортных средств столкнулись на Смоленской-Сенной площади в столице. Участниками ДТП стали четыре машины и один мотоцикл. Авария случилась рядом с домами № 32–34.

Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской военной специальной операции. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Если бы у Украины получилось захватить Крым и провести там дерусификацию, она столкнулась бы с активным сопротивлением местных жителей. Такое мнение высказал обозреватель Джейми Деттмер для издания Politico.