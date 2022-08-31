Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главные новости к утру 31 августа

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 31 августа
Фото: Pexels

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался, ему был 91 год. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Пять транспортных средств столкнулись на Смоленской-Сенной площади в столице. Участниками ДТП стали четыре машины и один мотоцикл. Авария случилась рядом с домами № 32–34.

Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской военной специальной операции. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Если бы у Украины получилось захватить Крым и провести там дерусификацию, она столкнулась бы с активным сопротивлением местных жителей. Такое мнение высказал обозреватель Джейми Деттмер для издания Politico.

Украина Крым Михаил Горбачев Москва Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте