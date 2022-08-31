Путин заявил об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам бывшего лидера СССР Михаила Горбачева в связи с его смертью. Об этом в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба Кремля.
— Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем, — говорится в сообщении.
Также Путин отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность Горбачева, которая велась в последние годы.
Горбачев скончался в ЦКБ 30 августа в возрасте 91 года.
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