Путин заявил об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам бывшего лидера СССР Михаила Горбачева в связи с его смертью. Об этом в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

— Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем, — говорится в сообщении.

Также Путин отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность Горбачева, которая велась в последние годы.

Горбачев скончался в ЦКБ 30 августа в возрасте 91 года.

С именем Горбачева связаны драматические события в истории России. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.