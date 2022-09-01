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«Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!»: Бузова обратилась к школьникам

Лейла Алиева
Общество
«Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!»: Бузова обратилась к школьникам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая и певица Ольга Бузова после выступления на праздничной программе «День знаний со звездами в Кремле» поделилась со школьниками ценным советом.

— Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Потом времени не будет. Работа, дети, пеленки, потом вы будете своих детей водить в школу. И не будет времени на знания, не будет времени книжку почитать, — сказала она.

Также певица подчеркнула, что именно в школьные годы память развивается лучше всего, поэтому, чтобы все запомнить к 30 годам, важно тренировать ее уже сейчас.

Кроме того, Бузова отметила, что благодаря маминым советам и хорошей учебе обладает сейчас хорошей памятью. В конце своей речи она поздравила всех школьников с Днем знаний и пожелала им хороших оценок, передает Пятый канал.

Также с Днем знаний всех российских школьников поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов и призвал детей не бояться ставить перед собой высокие цели.

В этот же день столичный Главархив открыл выставку «Страницы истории школьного образования в Москве», приуроченную ко Дню знаний. В ее основу легли документы и фотографии, которые описывают школьную жизнь с первой четверти XVIII-го до начала XXI века.

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