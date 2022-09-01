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Первый дом по реновации расселили в Войковском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый дом по реновации расселили в Войковском районе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Нарвская улица, 5А Карта всех событий

Расселение первого дома по программе реновации в Войковском районе столицы подошло к концу. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— 86 семей дома 5 на улице Нарвской получили современное и комфортное жилье в доме 5А, построенном на той же улице в 60 метрах от их старого дома, — отметил он.

При этом старую пятиэтажку снесут и на ее месте построят новостройку по программе реновации для последующего волнового переселения жителей района. Всего в Войковском районе расселят еще 32 дома, а новые квартиры получат 5,9 тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более семи тысяч жителей ЮЗАО заключили договоры на новое жилье по программе реновации. По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на данный момент ведется расселение 52 домов, которые расположены в районах Обручевский, Академический, Зюзино, Ясенево, Коньково, Черемушки, Котловка, а также Северное и Южное Бутово.

Также стало известно, что наибольшее количество горожан, переехавших в новое жилье в рамках реализации программы реновации, проживает в районе Проспект Вернадского.

Жилье Благоустройство Войковский район Реновация
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