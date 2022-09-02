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«Уже голос не тот»: продюсер оценил шансы на появление новых песен Пугачевой

Лейла Алиева
Общество
«Уже голос не тот»: продюсер оценил шансы на появление новых песен Пугачевой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

По мнению продюсера Сергея Лаврова, российская певица Алла Пугачева вряд ли будет выпускать новые песни, так как утратила былую силу голоса.

Помимо этого, ее финансовое положение позволяет ей не работать.

— Думаю, что нет. Вряд ли она что-то будет выпускать. Уже голос не тот, подача не та. Я думаю, что ей не нужно выпускать новые песни, — отметил он.

Даже если у Пугачевой появится нужда в деньгах, то она может рассчитывать на крупные гонорары за появление на телевидении. Также на фоне повышенного к ней интереса в ближайшее время она будет желанной гостьей любого проекта, пишет «Газета.ru».

До этого известный журналист Владимир Соловьев потребовал от Пугачевой раскрыть свои гонорары из девяностых. По словам телеведущего, так ее зрители смогут «понять цену» непредвзятого мнения Пугачевой и ее любви.

Таролог Саона выразила мнение, что певица вернулась в Россию после нескольких месяцев отсутствия для «разведки». Отмечается, что она вернулась без своего мужа телеведущего Максима Галкина. По словам таролога, это спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.

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