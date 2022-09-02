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Первые три дома демонтировали по реновации в Бирюлеве Восточном

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первые три дома демонтировали по реновации в Бирюлеве Восточном
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Загорьевская улица, 2к1 Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Восточное демонтировали первые три дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Примерно 100 семей, живших в старых пятиэтажках, получили жилье в новостройке неподалеку, что позволит им сохранить привычный уклад жизни.

— На месте двух пятиэтажек (дома 3 и 5) будет возведена новостройка для переселения участников программы реновации. В нее смогут переехать более 200 человек, — отметил Левкин.

Кроме того, еще 14 старых домов в районе подлежат сносу, а в новые квартиры переедут свыше 1,9 горожан, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В эксклюзивном интервью для «Вечерней Москвы» Левкин сообщил, что более сотни пятиэтажек полностью расселены и снесены в столице. Также он рассказал о том, каковы были предпосылки программы, как она реализуется сегодня и какими темпами будут строить дома для жителей пятиэтажек в будущем.

Накануне в Войковском районе столицы расселили первый дом по программе реновации. Также предстоит расселить еще 32 дома, а новые квартиры получат 5,9 тысячи человек.

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