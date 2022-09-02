Прошедшее лето вошло в топ-4 самых жарких в Петербурге с конца XIX века

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В августе средняя температура в Санкт-Петербурге достигла 20,6 градуса. Об этом сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Специалист отметил, что это лето стало четвертым в ряду самых жарких лет в Петербурге с 1881 года. Больше всего солнечных часов зафиксировали в июне — 313,1. При этом в июле и августе было по 30 дней с солнцем. По данным синоптика, в августе средняя температура достигла 20,6 градуса, что выше нормы предыдущих десятилетий на 3,2 градуса, сообщает издание «Невские новости».

За август в городе было зафиксировано несколько температурных рекордов. Так, 24 августа столбики термометров показывали 27,6 градуса. Таким образом был побит рекорд 83-летней давности. Синоптики зафиксировали показатель на 0,1 градуса выше, чем суточный рекорд этого дня, но в 1939 году, передает Nation news.