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Премьер Украины призвал Евросоюз ограничить выдачу виз российским студентам и туристам

Георгий Соланович
В мире
Премьер Украины призвал Евросоюз ограничить выдачу виз российским студентам и туристам
Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Евросоюз должен ограничить выдачу туристических и студенческих виз гражданам России. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 2 сентября.

— Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам, — заявил Шмыгаль.

По его словам, россиян невозможно разделить на хороших и плохих, и это плохо, когда даже часть граждан РФ «ведет красивую жизнь на Западе» и проводит там отпуск, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что большинство стран — членов ЕС проголосовали за расторжение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Позже проект был реализован. В АТОР сообщили, что такое решение не только увеличит время обработки виз, но и потребует от российских туристов больше документов для заявки, увеличит расходы.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам.

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