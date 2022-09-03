Главные новости к утру 3 сентября

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Производитель автобусов и грузовой техники из Японии Hino Motors отказался от строительства собственного производства в подмосковных Химках. Автопроизводитель отказался от создания завода в связи с задержками в графике строительства, а также налоговыми проблемами. При этом решение японцев напрямую не связано с ситуацией вокруг Украины.

Попытка Вооруженных сил Украины высадить десант с лодок в районе города Энергодара сорвана. Об этом сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Лодки с вооруженными людьми начали движение по Каховскому водохранилищу в сторону Энергодара в районе полуночи, однако не сумели добраться до цели.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» в пятницу, 2 сентября, сообщили, что по итогам прошедшего месяца в России было реализовано 42,6 тысячи новых автомобилей. Это говорит о росте рынка уже третий месяц подряд и лучшем результате, начиная с апреля. Однако указывать на полное восстановление рынка пока еще далеко: по отношению к августу прошлого года зафиксировано снижение продаж на 64 процента.

Первый канал принял решение относительно возвращения в сетку телевещания развлекательного контента. Об этом сообщил журналистам на полях четвертого федерального просветительского марафона общества «Знание» генеральный директор вещательной организации Константин Эрнст.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша побудить Соединенные Штаты выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму около 1,1 миллиарда долларов, заявили представители американского агентства по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Пентагона.