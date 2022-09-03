Московские врачи вылечили от коронавируса 6248 пациентов за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 6248 человек. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в городе выявили 6634 новых случая коронавирусной инфекции. Еще 34 пациента с ковидом скончались, а 294 были госпитализированы в медицинские учреждения, уточнили на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией, однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция. При «омикроне» не возникает случаев мультивоспалительного синдрома, ранее встречавшегося очень часто.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 600 миллионов.

Осень считается порой сезонных заболеваний. Именно в это время нужно задуматься о ревакцинации. О том, где в Москве можно сделать повторную прививку от коронавирусной инфекции, — в материале «Вечерней Москвы».