Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро ввели в график

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Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро Москвы введено в график. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

— Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что интервалы движения поездов на южном участке ветки были увеличены из-за того, что на рельсы на одной из станций упал человек.

9 августа в Московском метрополитене человек упал на пути. Из-за инцидента на северном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы между поездами.

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.

17 июля стало известно, что движение поездов остановили на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях. Инцидент, по данным источника «ВМ», произошел на станции «Нахимовский проспект».