Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану, где погибли туристы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести туристов на Ключевском вулкане на Камчатке. Об этом сообщили в воскресенье, 4 сентября, в краевом «Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности».

— В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий, — рассказали в учреждении.

В субботу, 3 сентября, на место происшествия уже вылетал вертолет территориального центра медицины катастроф, который планировал приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за низкой облачности это сделать не получилось.

В направляющемся в настоящее время на место происшествия вертолете Ми-8 находятся врачи и спасатели территориального центра медицины катастроф. Еще готовится к вылету вертолет Ми-8 МЧС РФ. Пилоты обоих вертолетов должны приземлиться на максимальной дозволенной высоте.

Также ночью 4 сентября в Усть-Камчатский район выдвинулась сводная наземная группа из 24 спасателей.

Вулкан Ключевская сопка — это самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота почти 4750 метров. На нем сейчас сильная облачность, температура опускается до 9 градусов мороза, ветер дует до 15 метров в секунду, на высоте идет снег, сообщает РИА Новости.

Группа путешественников из 12 человек (среди них были туристы из Москвы, Магнитогорска, Барнаула, Новосибирска и других городов) отправилась в десятидневный поход 30 августа. На 3 сентября у них была запланирована попытка восхождения на Ключевскую сопку. Но на высоте 4000 метров что-то пошло не так, и несколько человек упали в пропасть. Четверо погибли сразу, еще двое скончались через несколько часов.

3 сентября СК назвал причину гибели пятерых туристов на Ключевском вулкане на Камчатке.