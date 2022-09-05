СМИ: В упавшем в Балтийское море самолете находился известный бизнесмен

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В частном самолете Cessna 551, который потерпел крушение в Балтийском море, летел владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Гриземанн. Предприниматель находился в лайнере вместе с супругой и двумя детьми. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщает издание Diaria de Sevilla.

Воздушное судно упало в воду около латвийского Вентспилса. По данным портала, Гриземанн летел в ФРГ из испанского города Херес-де-ла-Фронтера.

Также отмечается, что семья бизнесмена путешествовала вместе со своими двумя собаками.

По информации издания, после взлета с испанского аэродрома пилот самолета сообщил о проблеме с давлением в кабине.

Ранее сообщалось, что небольшой самолет Cessna, который направлялся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море около Вентспилса. Уточнялось, что на его борту было четыре человека. Перед крушением контакт с бортом оборвался и в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. На место предполагаемого падения отправились спасатели.

Позже сообщили, что на борту самолета, который упал в Балтийское море, находились шесть человек.