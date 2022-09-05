Спасатели успешно высадились на Ключевском вулкане, где погибли восемь туристов

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Вертолет со спасателями, который вылетел на помощь к застрявшим на Ключевском вулкане на Камчатке туристам, успешно приземлился на склоне сопки. Об этом сообщили в понедельник, 5 сентября, в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».

— Вертолет Ми-8 МЧС РФ доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина, — рассказали в учреждении.

Группа спасателей со скалолазным снаряжением начала восхождение к туристам: двое из них остаются на высоте более 4100 метров, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Отмечается, что оптимальной целью спасателей является добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра. Исход поисково-спасательной операции зависит от погоды, пепловых облаков, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов, уточнили в «Центре обеспечения действий по ГО и ЧС», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей. Позже количество погибших на Камчатке туристов выросло до восьми человек.

Горный гид, альпинист Дмитрий Полковников рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах трагедии в Камчатском крае. По его словам, многие туристы относятся к восхождению на серьезные высоты, как к развлечению, и не понимают, что рискуют своей жизнью.