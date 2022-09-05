Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевскую сопку

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Вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где до этого погибли восемь человек. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в местном учреждении «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».

Там отметили, что спасатели планируют добраться до высоты 3300 метров, где располагается дом вулканологов. Группа поисковиков состоит из девяти человек.

Предполагается, что восхождение может занять около двух суток.

При этом первая группа спасателей уже находится на высоте 2000 метров, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей. 5 сентября стало известно, что количество погибших на Камчатке туристов выросло до восьми человек.

Горный гид, альпинист Дмитрий Полковников рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах трагедии в Камчатском крае. По его словам, многие туристы относятся к восхождению на серьезные высоты как к развлечению и не понимают, что рискуют своей жизнью.