Пьяный мужчина распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру метро

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Обиженный на попутчиков пассажир распылил газ в вагоне метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 5 сентября.

По его словам, ночью, в поезде московского метро, который шел по Большой Кольцевой линии, 29-летний пьяный мужчина обиделся на случайного пассажира за то, что тот не подсказал ему воспользоваться кнопкой для открытия дверей на станции.

В результате пьяный дебошира проехал свою станцию и решил проучить «обидчика».

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Когда потерпевший вышел на станции «Выставочная» из вагона, нападавший последовал за ним, но потерял мужчину из виду. Вскоре он напал на еще одного пассажира, перепутав его с «обидчиком».

Сотрудники полиции, патрулировавшие станцию, задержали нарушителя на месте преступления и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои», которые объединили в одно производство. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Другой случай хулиганства произошел в центре столицы. Экстремалы забрались на крышу сталинской высотки и спрыгнули вниз с парашютами. Руферов задержали и осудили.