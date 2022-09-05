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Пьяный мужчина распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру метро

Степан Жирнов
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Пьяный мужчина распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру метро
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Обиженный на попутчиков пассажир распылил газ в вагоне метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 5 сентября.

По его словам, ночью, в поезде московского метро, который шел по Большой Кольцевой линии, 29-летний пьяный мужчина обиделся на случайного пассажира за то, что тот не подсказал ему воспользоваться кнопкой для открытия дверей на станции.

В результате пьяный дебошира проехал свою станцию и решил проучить «обидчика».

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Когда потерпевший вышел на станции «Выставочная» из вагона, нападавший последовал за ним, но потерял мужчину из виду. Вскоре он напал на еще одного пассажира, перепутав его с «обидчиком».

Сотрудники полиции, патрулировавшие станцию, задержали нарушителя на месте преступления и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои», которые объединили в одно производство. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Другой случай хулиганства произошел в центре столицы. Экстремалы забрались на крышу сталинской высотки и спрыгнули вниз с парашютами. Руферов задержали и осудили.

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