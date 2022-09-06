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Главные новости к утру 6 сентября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 6 сентября
Фото: Pexels

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выступает за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7 процентов после 2022 года. Однако решения о необходимости каких-либо дополнительных мер будут приниматься по итогам анализа спроса, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума.

Паспорт гражданки Казахстана, которым пользовалась предполагаемая убийца журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк, является подделкой, сообщили журналистам в МВД Казахстана. Местные правоохранители пообещали оказать всестороннюю помощь российским коллегам «по установлению объективных обстоятельств» совершения преступления.

Американский президент Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма, написал один из журналистов пула Белого дома на своей странице в одной из соцсетей.

Спасатели добрались до туристов из группы, в которой погибли девять человек, сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории Камчатского края. Гида и двоих альпинистов-любителей эвакуировали на вертолете.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время не намерен покидать пост руководителя региона. Он заметил, что может уйти только спросив «народ и президента России». Поэтому разговоры относительно бессрочного отпуска Кадыров призвал «оставить на будущее». Сейчас он не считает возможным взять даже полноценный ежегодный отпуск.

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