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Движение на всех участках московского метро восстановлено

Александр Афонин
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Движение на всех участках московского метро восстановлено
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты восстановили движение поездов на всех линиях Московского метрополитена. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на всех линиях метрополитена восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на участках трех линий столичного метро было временно парализовано движение поездов. Уточняется, что причиной послужило повреждение силового кабеля сторонней организацией в ходе проведения работ. На закрытых участках работали и бесплатные дублирующие автобусы КМ.

3 сентября стало известно, что человек упал на рельсы на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы. Интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже движение поездов на участке ввели в график.

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