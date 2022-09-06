Москвичам объяснили, куда обращаться при обнаружении безнадзорного животного

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Иногда на улицах Москвы можно увидеть нетипичных для города живых существ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 6 сентября.

Иногда, как уточняется, недобросовестные хозяева используют диких животных и птиц для фото- и видеосъемок, а иногда их дарят друзьям как символ года. Однако, как правило, в итоге питомец остается на улице.

При обнаружении безнадзорного животного жители столицы могут обратиться на горячую линию специализированной службы по телефону +7 (495) 777-77-77, передает Telegram-канал «Городского хозяйства Москвы».

В национальном парке «Лосиный остров» у животных начался брачный период, из-за которого они могут вести себя агрессивно. В нацпарке напомнили, что в период гона встреча с дикими животными в лесу может быть опасна.

Охотовед Валерий Кузенков рассказал, почему дикие звери стали чаще выходить к людям и особенно к крупным автомагистралям, рискуя при этом жизнью. По словам эксперта, животных из леса гонят их природные инстинкты — страх и голод, а спровоцировать их в том числе могут лесные пожары и засуха.