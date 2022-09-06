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Умер пострадавший при теракте комендант Бердянска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Умер пострадавший при теракте комендант Бердянска
Фото: Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Комендант Бердянска Артем Бардин, пострадавший при теракте в центре города, скончался в больнице. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Скончался, к сожалению, в больнице. Такие случаи (терактов — прим. «ВМ») у нас регулярные, — передает слова Рогова ТАСС.

6 сентября взрыв прогремел в центре Бердянска. Рогов подчеркнул, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Позднее стало известно, что был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Его вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии. После взрыва на месте инцидента началась перестрелка.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.

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