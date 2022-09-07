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Штаб движения «Мы вместе с Россией» взорвали в Мелитополе

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Штаб движения «Мы вместе с Россией» взорвали в Мелитополе
Фото: Минобороны РФ

В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом в среду, 7 сентября, сообщили власти Запорожской области.

Данные о пострадавших уточняются, передает РИА Новости.

В среду вечером член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов сообщил, что в городе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО.

6 сентября взрыв прогремел в центре Бердянска. Тогда Рогов заявил, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Так, была взорвана машина коменданта города Артема Бардина. Он в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, после взрыва началась перестрелка. Позже появилась информация о том, что Бардин скончался, однако Рогов опроверг сообщения.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медицинском центре.

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