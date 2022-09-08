Сенатор Пушков обратился к «готовой воевать» с Россией Польше

Фото: Пресс-служба Совфеда

Польским политикам, которые сейчас находятся у власти, нужно подучить историю, прежде чем пытаться «готовиться к войне» с РФ. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

— Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту, — написал он в своем Telegram-канале.

В четверг, 8 сентября, заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа сказал, что Варшава и Москва в ближайшие три-десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Из-за этого военное ведомство страны начало самое амбициозное перевооружение в своей истории.

3 сентября Алексей Пушков ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о шоке от санкций. До этого немецкий политик заявил, что рестрикции удивили российское правительство. По словам сенатора, санкции, без сомнения, давят на экономику России. Однако более губительное воздействие ограничительные меры оказывают на экономику стран, которые их ввели.

27 августа Пушков резко высказался о ядерной политике Соединенных Штатов. Он заявил, что политические лидеры США являются «идиотами», решения которых могут привести к ядерной войне.