Вильфанд назвал условие, при котором в Подмосковье начнется грибная пора

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Для наступления грибной поры в Московской области необходим теплый дождь, которого не ожидается в ближайшее время. Об этом в четверг, 8 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Грибов пока ожидать сложно: холодная погода и дождей совсем немного, почва сухая. В ближайшие выходные рассчитывать на грибную пору не стоит, — отметил специалист.

Он добавил, что грибная пора, как правило, длится в области до конца сентября, поэтому у грибников, возможно, еще будет шанс собрать «урожай», передает ТАСС.

Жители Москвы, которые привыкли делать заготовки на зиму, ждут момента наступления грибного сезона. «Вечерняя Москва» обсудила с кандидатом биологических наук, микологом Михаилом Вишневским, когда ожидать его начало в Москве и Подмосковье. Специалист рассказал, что грибной сезон в Московской области еще не начался. Однако миколог отметил, что если на неделе в Подмосковье пройдут осадки, то это поможет стимулировать рост грибов.