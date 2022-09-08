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Лиз Трасс не планирует посетить Елизавету II, чье здоровье резко ухудшилось

Евгений Белоусов
В мире
Лиз Трасс не планирует посетить Елизавету II, чье здоровье резко ухудшилось
Фото: МИД РФ

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пока не планирует посетить королеву Елизавету II, которая находится в замке Балморал под постоянным наблюдением врачей из-за резко ухудшившегося самочувствия. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил представитель Трасс.

По его словам, у нового премьер-министра нет планов посетить Шотландию, где находится сейчас королева, ни в четверг, ни в пятницу, передает РИА Новости.

Врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

На фоне этой информации вся семья королевы собирается вокруг королевы. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.

Позднее в СМИ распространились сообщения о смерти королевы. Однако все они оказались фейком. Изначально сообщение о смерти королевы появились в поддельном аккаунте газеты The Guardian. Однако само издание ни на своем сайте, ни в социальных сетях подобной информации не публиковало.

Елизавета II Великобритания Лиз Трасс
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