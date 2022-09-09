Экономист назвал страну, которая будет голодать предстоящей зимой

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На фоне вывоза продовольствия с Украины в рамках «продуктовой сделки» единственной страной, которая предстоящей зимой столкнется с голодом, может стать сама Украина. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.

Он сообщил, что долг Украины перед странами Запада за полгода увеличился на 70-100 миллиардов долларов. Киевские власти не смогут рассчитаться, поэтому Европа берет зерном. Результатом этого «бартера» может стать продовольственный кризис на Украине, считает эксперт.

Клопенко отметил, что европейские политики не признают, что зерно поступает не в Африку. При этом он подчеркнул, что продовольствие в этот регион поставит Россия, которая планирует собрать рекордный урожай в этом году.

Таким образом, в России, Африке, странах Евросоюза и на Ближнем Востоке в предстоящую зиму не будут голодать, чего нельзя сказать об Украине, заключил экономист, передает агентство «Прайм».

7 сентября президент Сербии Александр Вучич предрек полярную зиму в Европе в 2023 году. Он подчеркнул, что грядущая зима будет холодной для всех стран.