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Синоптики сообщили о сухой и прохладной погоде в Москве 9 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о сухой и прохладной погоде в Москве 9 сентября
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В пятницу, 9 сентября, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха днем в Москве составит плюс 9–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–11 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, когда придет бабье лето в Центральную Россию. Он рассказал, что период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, продлится в Центральной России примерно с 19 по 26 сентября. По его словам, с 12 сентября температура воздуха днем будет подниматься до плюс 14 — 16 градусов, а ночью опускаться до 5 — 7 градусов тепла.

Жителям столицы пообещали улучшение погоды в пятницу, 9 сентября. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в предстоящие выходные атмосферное давление будет повышено, осадки маловероятны.

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