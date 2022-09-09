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ОШ: Более 350 попыток хакерских атак на систему онлайн-голосования зафиксировано с 06:00

Анастасия Колоскова
Город
ОШ: Более 350 попыток хакерских атак на систему онлайн-голосования зафиксировано с 06:00
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На систему электронного голосования с 06:00 пятницы, 9 сентября, были совершены попытки хакерских атак. Об этом сообщил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

— Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки с использованием метода подбора паролей. С 06:00 их было более 350, — отметил он.

По словам Ковалева, система успешно отразила все попытки взлома.

До этого стало известно, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал свою работу 9 сентября. Наблюдатели находятся на всех избирательных участках города. Руководитель штаба добавил, что группа разбора также на месте, никаких технических проблем нет. По его словам, ночью тоже будет производиться наблюдение за картинкой с участков.

В Москве началось трехдневное голосование на муниципальных выборах. Москвичи могут проголосовать не только на избирательных участках, но и в электронном формате. Как отмечается, цифровые ключи надежно шифруют голоса избирателей и исключают постороннее вмешательство при подсчете результатов.

хакерские атаки Электронное голосование Выборы
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