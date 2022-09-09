Джонсон: Журналисты просили говорить о королеве в прошедшем времени еще до ее смерти

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Журналисты BBC просили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона дать интервью о Елизавете II как об умершей еще за несколько месяцев до кончины монархини. Об этом сам Джонсон рассказал в пятницу, 9 сентября.

— Мы сели, камеры заработали, а потом они попросили меня говорить о ней в прошедшем времени. У меня перехватило дыхание, и я просто не смог продолжать. Я еле сдержал слезы, — признался политик.

После этого Джонсон отказался от интервью и попросил журналистов уйти, передает РИА Новости.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю ее смерти во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Известно, что 10 сентября сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, взявший имя Карл III, официально будет провозглашен новым королем Великобритании.

Роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией оценил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев. Он дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.