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Канатная дорога Москвы подарит год бесплатного проезда 875-му посетителю в День города

Евгений Белоусов
Город
Канатная дорога Москвы подарит год бесплатного проезда 875-му посетителю в День города
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога подарит сертификат на год бесплатного проезда 875-му посетителю в День города. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе канатки.

— Московская канатка подготовила особый подарок и вручит сертификат на бесплатные поездки на целый год 875-му посетителю, — говорится в сообщении.

Кроме того, столичная канатная дорога подготовила 10 сентября праздничные мероприятия для посетителей, говорится на сайте канатки.

В столице с 10 по 11 сентября пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню города. Департамент культуры Москвы организует четыре центральные площадки в рамках празднования, где горожане и гости столицы смогут принять участие в интерактивных программах.

На ВДНХ ко Дню города подготовили насыщенную программу мероприятий, в рамках которой горожане могут посетить спектакли, выступления гимнастов, конных всадников и многое другое.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что в День города в Москве в местах массового празднования ограничат продажу алкоголя.

Подарки Канатные дороги Москва День города
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