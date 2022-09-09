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Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы

Евгений Белоусов
В мире
Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы
Фото: shutterstock

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Об этом стало известно в пятницу, 9 сентября, из сообщения Еврокомиссии.

Помимо этого, ЕК посоветовала проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза. Также странам Евросоюза порекомендовали увеличить сроки выдачи виз гражданам России до максимума в 45 дней, чтобы проверять россиян на предмет «угроз для безопасности ЕС», передает ТАСС.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность аннулирования действующих шенгенских виз для россиян.

9 сентября Совет Европейского союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. В Брюсселе заявили, что решение об остановке упрощенного визового режима официально вступит в силу в понедельник, 12 сентября. После этого визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро. Также увеличится и срок выдачи «шенгена».

Евросоюз (ЕС) Еврокомиссия (ЕК) шенген Россия Ограничения
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