Главные новости к утру 10 сентября

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Соединенные Штаты совместно с партнерами из «Большой семерки» и стран Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля следующего года, заявили в пресс-службе Министерства финансов США. Это ограничение не будет распространяться на продукцию, поставляемую в пределах лимита цен на российские энергоресурсы.

При этом американские власти считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае введения потолка цен на нее. Такое мнение выразил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

Несмотря на заявления США относительно лимита цен на энергоресурсы из России, страны Евросоюза не смогли достичь консенсуса в вопросе введения потолка цен на российский газ, сообщила еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

26-летний российский теннисист Карен Хачанов уступил 23-летнему норвежцу Касперу Рууду в полуфинальной встрече US Open. Противник россиянина одержал победу в четырех сетах — 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Спортсмены провели на корте чуть больше трех часов.

Американская киностудия Disney показала зрителям первый трейлер киноадаптации «Русалочки» в рамках мероприятия D23, созданного для анонсов новых проектов студии. Главную роль в картине исполнит актриса афроамериканского происхождения Холли Бэйли.