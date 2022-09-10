Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

Фото: Минобороны РФ

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей региона покинуть дома, расположенные в зоне боевых действий.

— В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий, — обратился Ганчев к населению в видеообращении в Сети.

Он добавил, что «противник предпринимает» все больше попыток уничтожить местные города и поселки.

Глава администрации заверил население, что находящиеся в настоящее время под обстрелом со стороны Украины поселки «скоро будут освобождены», однако призвал людей «сохранить жизнь и здоровье».

Накануне Виталий Ганчев сообщил, что российские войска предпринимают все попытки выбить ВСУ из пригородов Балаклеи. Он подчеркнул, что ситуация под Шевченковом остается критической. Так, на оккупированной украинскими силами территории ВСУ пытаются прорвать оборону противника. В связи с этим были вызваны резервные войска со стороны России для предотвращения нападений.

До этого глава администрации Купянского района Максим Губин заявил, что жителей Харьковской области, проживающих на подконтрольной России территории, эвакуируют в РФ и Луганскую народную республику из-за обстрелов со стороны украинских военных.