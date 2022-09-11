Аналитик Зварич спрогнозировал возвращение доллара в диапазон 70-75 рублей

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В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной российской валюты, рассказал журналистам в воскресенье, 11 сентября, главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Аналитик подчеркнул, что на прошлой неделе основные мировые валюты продолжили консолидацию по отношению к рублю, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. По словам специалиста, в рамках предстоящей недели основные мировые валюьы снова попытаются перейти к полноценному росту, и курс доллара закрепится выше показателя в 60,7 рубля. Кроме того, инвесторы ожидают заседание Центробанка РФ, на котором регулятор снизит ключевую ставку, пишет агентство «Прайм».

— Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей, — резюмировал собеседник издания.

Накануне финансист, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган заявил, что в связи с текущей обстановкой российские вкладчики не могут быть полностью спокойными за свои накопления в долларах или евро: слишком высок риск их конфискации или заморозки.