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Движение трамвая на улице Сергея Эйзенштейна восстановлено

Александр Афонин
Город
Движение трамвая на улице Сергея Эйзенштейна восстановлено
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сергея Эйзенштейна Карта всех событий

Маршрут трамвая №17 восстановил движение на столичной улице Сергея Эйзенштейна после временной задержки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 11 сентября.

— Восстановлено движение трамваев на улица Сергея Эйзенштейна, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на улице Сергея Эйзенштейна в районе остановки с соответствующим названием по техническим причинам задерживались трамваи №17. Жителей города призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Накануне стало известно, что трамваи № А, 40 и 45 задерживались на Большой Калитниковской улице по техническим причинам. В связи с этим маршруты были временно изменены. Позже движение транспорта было восстановлено.

Автобусы № 154, 282 и 238 перестанут ходить по мосту на Алтуфьевском шоссе с 11 сентября. Уточняется, что с указанной даты они будут курсировать по Гостиничной улице. Изменения связаны с открытием участка Северо-Восточной хорды.

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