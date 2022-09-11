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Интим-блогерша рассказала об отличительной черте мужчин из Москвы

Александр Афонин
Город
Интим-блогерша рассказала об отличительной черте мужчин из Москвы
Фото: Unsplash

Столичные мужчины отличаются от представителей сильного пола из регионов своей усталостью из-за образа жизни в мегаполисе. Об этом рассказала интим-блогерша Мария Арзамасова.

— Что точно отличает московских мужчин — это усталость. В этом городе действует правило: хочешь жить — умей вертеться. Конечно, это утомляет, у всех куча дел. Это чувствуется, — сказала она.

Арзамасова добавила, что зачастую москвичи воспринимают свидание с девушкой как поход на работу. По ее словам, встречи мало чем отличаются друг от друга и их трудно запомнить. Так, блогерша не смогла вспомнить ни одного свидания в столице, в отличие от встреч в Ростове, Сочи и Перми, передает «Мослента».

1 сентября сообщалось, что жители столицы оказались менее счастливыми, чем люди из других российских регионов. Отмечается, что москвичи в среднем не так довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: они оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, а россияне в целом — на 3,56 балла.

До этого ветеринар Вера Дубовикова поделилась, какая порода собак считается самой модной среди жителей столицы.

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