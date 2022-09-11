Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул Балморал

Елена Самойлова
В мире
Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул Балморал
Фото: Sky News

Похоронный кортеж с гробом королевы Великобритании Елизаветы II покидает замок Балморал. Об этом стало известно в воскресенье, 11 сентября.

Как сообщается, кортеж отправится в столицу Шотландии Эдинбург, путь продлится шесть часов.

Видео: Sky News

Это будет первая остановка на пути в Лондон, следует из новостного сюжета Sky News.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».

11 сентября Карл III официально стал новым главой государства Австралия.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Карл III может стать последним королем Великобритании. По его словам, в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет все больше относиться к «церемониальному» институту монархии с точки зрения дорогостоящей обузы.

Елизавета II Великобритания Похороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте