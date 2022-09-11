Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул Балморал

Фото: Sky News

Похоронный кортеж с гробом королевы Великобритании Елизаветы II покидает замок Балморал. Об этом стало известно в воскресенье, 11 сентября.

Как сообщается, кортеж отправится в столицу Шотландии Эдинбург, путь продлится шесть часов.

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Это будет первая остановка на пути в Лондон, следует из новостного сюжета Sky News.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».

11 сентября Карл III официально стал новым главой государства Австралия.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Карл III может стать последним королем Великобритании. По его словам, в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет все больше относиться к «церемониальному» институту монархии с точки зрения дорогостоящей обузы.