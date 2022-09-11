Ключ расшифрования результатов ДЭГ на выборах в Москве соединили

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Процедура соединения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на муниципальных выборах в Москве состоялась в Мосгоризбиркоме.

Хранителями частей ключа расшифрования выступали глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член ЦИК РФ Антон Лопатин и председатель Совета муниципальных образований столицы, глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин, передает агентство городских новостей «Москва».

Явка на 18:00 последнего дня выборов муниципальных депутатов в столице составила 32,8 процента. Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов заявил, что высокая явка объясняется большим доверием избирателей к онлайн-системе голосования.

Помимо этого, в штабе заявили, что обсервер (сайт, отображающий данные о ходе электронного голосования) подвергся массированной хакерской атаке, однако голоса пользователей на выборах муниципальных депутатов записаны в блокчейн и неизменны.