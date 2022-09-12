В Харькове заявили об отключении электроэнергии и водоснабжения в городе

В Харькове прервалось электроснабжение и прекратилась подача воды, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, 12 сентября.
— Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение, — написал он.
Помимо этого, в городе перестал работать метрополитен, а также наблюдаются перебои с интернетом, передает РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших в стране теплоэлектроцентралей.
11 сентября сообщалось об отключении электричества в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Также стало известно о проблемах с электроэнергией в Полтавской области.
10 сентября сообщалось, что Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что страна намеренно отказалась принимать электроэнергию, притом что все технические возможности для подачи электричества есть.