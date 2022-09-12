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В Харькове заявили об отключении электроэнергии и водоснабжения в городе

Евгений Жуков
В мире
В Харькове заявили об отключении электроэнергии и водоснабжения в городе
Фото: depositphotos

В Харькове прервалось электроснабжение и прекратилась подача воды, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, 12 сентября.

— Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение, — написал он.

Помимо этого, в городе перестал работать метрополитен, а также наблюдаются перебои с интернетом, передает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших в стране теплоэлектроцентралей.

11 сентября сообщалось об отключении электричества в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Также стало известно о проблемах с электроэнергией в Полтавской области.

10 сентября сообщалось, что Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что страна намеренно отказалась принимать электроэнергию, притом что все технические возможности для подачи электричества есть.

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