Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 13 сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник, 13 сентября, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13–17 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал заметное потепление в Москве на неделе. Он сообщил, что температура плюс 12–16 градусов ожидает жителей столицы с понедельника по среду, с 12 по 14 сентября, с четверга, 15 сентября, потеплеет до 15–20 градусов. В то же время всю рабочую неделю будет облачно, пройдут небольшие дожди.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в городе ожидается типичная сентябрьская погода — температура воздуха плюс 14–17 градусов и дожди.