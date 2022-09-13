Главные новости к утру 13 сентября

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Вооруженные силы Украины попытались выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, однако были уничтожены почти в полном составе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что пообщался с военными и отметил наличие у них боевого настроя и «хороших перспектив».

В Харьковской области были задержаны учителя из России, которые преподавали в школах по российской программе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Ирина Верещук. Задержанным педагогам грозит до 12 лет лишения свободы в соответствии со статьей 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 00:05 вторника, 13 сентября, начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций рядом с Горисом, Соткой и Джермукой.

27-летнего подозреваемого в покушении на убийство малолетней дочери задержали в Москве. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Для проверки его психического здоровья назначат психолого-психиатрическая экспертизу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности на фоне обстрелов со стороны азербайджанских вооруженных сил. Было решено официально обратиться к России в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН, сказано в сообщении.