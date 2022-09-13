Стремоусов: В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ линии обороны

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Союзные силы России и Луганской и Донецкой народных республик сумели отбить попытку украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области Украины. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Укронацисты пытаются пробиться на этом участке фронта уже несколько месяцев, но все это безрезультатные попытки, — заявил он.

Стремоусов уточнил, что распространяемая украинскими СМИ информация о прорыве украинскими войсками линии обороны на Давыдовом Броде не соответствует действительности. Однако попытки прорваться ВСУ совершают постоянно, передает слова Стремоусова РИА Новости.

До этого Стремоусов заявил, что потери украинской армии на херсонском направлении превысили 3500 человек, но реальных продвижений войск киевского режима нет.

В этот же день экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну ВСУ. Таким образом было остановлено продвижение украинских формирований, и противнику не удалось прорваться к оборонительным позициям ВС РФ.