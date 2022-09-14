В Грузии допустили проведение референдума об открытии «второго фронта» против России

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Власти Грузии могут провести референдум на фоне призывов Украины открыть второй фронт против России. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

— К сожалению, высокопоставленные чиновники украинского правительства не могут скрыть выраженного желания открыть второй фронт в Грузии. Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет, — отметил он.

По словам Кобахидзе, решение об открытии второго фронта против России должен принимать народ. При этом, если решение будет положительное, то правительство Грузии обсудит данный вопрос вместе с гражданами, а если нет, то необходимо принять другой выбор и придерживаться его, пишут «Известия».

13 сентября Генеральное консульство России в Трабзоне рассказало, что некоторым российским гражданам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины. Сообщается, что жалобы на отказ во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи» поступают в консульство несколько раз в неделю, хотя в августе подобные случаи происходили ежедневно.