«Пожимает ветку, чтобы пожелать ей всего наилучшего»: Слуги рассказали о причудах Карла III

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Слухи о странностях короля Великобритании Карла III ходят уже давно. Его повадки в отношении природы, поездок и приемов пищи периодически могут пугать окружающих. Слуги и окружение нового короля рассказали о главных причудах принца Чарльза.

Журналист и писатель Том Бауэр вспоминал, что во время поездки Карла III к другу он потребовал полной замены интерьера своей комнаты. За день до визита к дому подъехал целый грузовик вещей. Среди них была ортопедическая кровать, постельное белье, а также его собственное сиденье для унитаза и специальная туалетная бумага.

Кроме того, король крайне щепетильно относится к приему пищи. На каждый банкет он берет с собой несколько вещей, которые нужно поставить на стол. Среди них небольшая серебряная емкость с морской солью «Мэлдон» и подушка.

Также приближенные выделяют любовь Карла III к яйцам. Однако и здесь не обходится без причуд. Поварам необходимо готовить их ровно три минуты, затем снять скорлупу и накрыть листьями салата.

Наследник Елизаветы II имеет особое отношение к природе. Слуги не раз замечали, что он общается с деревьями и жмет им ветки.

— Чарльз часто дружески пожимает ветку, чтобы пожелать ей всего наилучшего, — цитирует одного из приближенных StarHit.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».