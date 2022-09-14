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Новое окно приема МосгорБТИ открылось в офисе «Мои документы» в районе Ясенево

Лейла Алиева
Город
Новое окно приема МосгорБТИ открылось в офисе «Мои документы» в районе Ясенево
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 1 Карта всех событий

В столичном районе Ясенево открылось новое окно приема Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) во флагманском офисе «Мои документы». Об этом в среду, 14 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сегодня жители Москвы и представители бизнеса могут получить услуги московского БТИ в одном из пяти клиентских центров бюро, на сайте учреждения, а также в четырех офисах «Мои документы». С начала этого года только в офисах горожане оформили более 4,2 тысячи заказов на документы бюро, — отметил он.

По словам генерального директора МосгорБТИ Александра Кинева, новое окно открыто в рамках проекта по расширению взаимодействия МосгорБТИ с центрами государственных услуг «Мои документы». Туда могут обратиться физические и юридические лица для подачи заявки на изготовление документов технического учета (технических паспортов, поэтажных планов, экспликаций, справок и выписок).

Кроме того, здесь можно получить архивные копии технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации, заказать другие услуги, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно МосгорБТИ начало предоставлять услугу по подготовке материалов для направления обращений по внесению изменений в правила землепользования и застройки Москвы. Благодаря новому сервису собственники земли смогут заказать подготовку необходимых для этого документов в бюро.

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