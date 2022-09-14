Андрей Бочкарев оценил готовность участка Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково

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Строительная готовность нового участка Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» с метромостом через реку Ликова составляет 56 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 14 сентября.

— Три эскалатора, которые свяжут вестибюль с платформой смонтированы. Станция построена более чем наполовину, — подчеркнул Бочкарев.

Участок длиной 4,9 километра включает станции «Пыхтино», «Внуково» и метромост через реку Ликова. Заммэра уточнил, что архитектурно-отделочные работы во всем станционном комплексе станции «Пыхтино» выполнены на четверть.

В настоящее время продолжается устройство основных конструкций вестибюля, завершается укладка бетона на примыкании станции к метромосту. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что строительство станции «Внуково» ведется рядом с действующими объектами и коммуникациями аэропорта, станцией «Аэроэкспресса» и эстакадой к зоне.

Готовность станционного комплекса можно оценить в 45 процентов, уточнил он. Основные конструкции вестибюля практически готовы, строителям предстоит закончить монолитные работы в кассовом блоке и построить наклонный ход эскалатора.

Отделка ведется в зоне вестибюля и тягово-понизительной подстанции, вскоре начнется монтаж инженерных систем, добавил Кравцов. Метромост через реку Ликова построен на 83 процента, его длина составит 460 метров: он станет вторым по протяженности метромостом в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 сентября осмотрел строящуюся станцию «Внуково» Солнцевской линии метро. По его словам, все строительные работы планируется завершить к сентябрю 2023 года.

В настоящее время специалисты полностью закончили проходку тоннелей и ведут работы по строительству станций, выходов в терминал аэропорта и аэроэкспресса. Продление Солнцевской линии метро позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также расположенных рядом районов.